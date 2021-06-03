قرار في النصر يعوض غيابه آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

اتخذ مجلس إدارة نادي النصر قرارًا مهمًا لصالح الفريق الكروي الأول، وذلك على إثر غيابه عن بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2022، بعد احتلاله للمركز السادس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية موسم 2020/2021.

سبب التفكير في المشاركة بـ البطولة العربية

وكانت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر بحثت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرازيلي مانو مينيز مشاركة أصفر العاصمة بالبطولة العربية في الموسم المقبل، وذلك لخلق حالة من التنافس والحافز لدى الفريق في ظل غيابه الآسيوي بحسب “الميدان الرياضي”.

القرار يأتي وذلك لخلق حالة من التنافس بين لاعبي العالمي للمنافسة على البطولات المحلية، خاصة أن أصفر العاصمة سينافس فقط على 3 بطولات بالموسم الجديد وهم ” دوري المحترفين، كأس الملك، البطولة العربية” في حال وافق مينيز مدرب النصر على المشاركة بالبطولة الأخيرة.

الاتحاد في مواجهة قوية ضد الرجاء

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد ممثل الكرة السعودية سيواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية عام 2021 في أغسطس المقبل.

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