قرار في منتخب إسبانيا بعد إصابة 2 من نجومه بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارًا مهمًا حول لاعبي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، وذلك بعد إصابة 2 من لاعبي اللاروخا بفيروس كورونا.

إصابتان في منتخب إسبانيا تثيران القلق

وكان الاتحاد الإسباني أعلن في الأيام القليلة الماضية عن إصابة سيرخيو بوسكيتس والمدافع دييغو يورينتي بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ اليوم الجمعة.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان له أن جميع لاعبي إسبانيا سينالون تطعيم من شركة ” جونسون أند جونسون” وهو لقاح يتطلب الحصول على جرعة واحدة منه من أجل المشاركة في البطولة بأمان.

موعد المباراة الأولى لـ إسبانيا في اليورو

جدير بالذكر أن إسبانيا ستواجه منتخب السويد يوم الاثنين المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب ” لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

يذكر أن منتخب إسبانيا فاز بلقب كأس أمم أوروبا في 3 مناسبات كان آخرها عامي 2008 و 2012.

وستكون مباراة الافتتاح اليوم الجمعة بين منتخبي إيطاليا وتركيا حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

وسبق للمنتخب الإيطالي الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا في مناسبة واحدة بعام 1968، أما منتخب تركيا لم يسبق له وأن فاز باللقب.

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