قرار كاريلي يمنع 2 من الرحيل عن الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، إلى تحقيق الاستقرار في الفريق الأول بالإبقاء على أبرز عناصره، وذلك من أجل المنافسة المحلية والآسيوية بالموسم الجديد.

ويُعد الأقرب للرحيل حاليًا هو اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بسبب تواضع مستواه وأرقامه مع العميد في آخر موسمين.

سبب رفض كاريلي رحيل غاري وبرونو

كذلك رفض المدرب البرازيلي كاريلي فكرة رحيل كل من مواطنه برونو هنريكي واللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز بحسب التقارير وذلك حفاظًا على استقرار الفريق الكروي الأول.

وعلى الرغم من أن برونو هنريكي لم يشارك كثيرًا في مباريات العميد بموسم 2020/2021 إضافة لـ تراجع مستوى غاري رودريغيز في الكثير من المباريات لكن المدرب كاريلي ينوي الاعتماد عليهما ومنحهما مباريات كثيرة في الموسم المقبل.

الاتحاد حقق المركز الثالث بجدارة

يذكر أن نادي الاتحاد كان حقق مع كاريلي بـ موسم 2020/2021 المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجانب الوصول لـ نهائي البطولة العربية ضد الرجاء البيضاوي المغربي.

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