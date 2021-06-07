قرار مفاجئ من زيدان بعد ترك ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن القرار المفاجئ الذي اتخذه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

زيدان يرحل بعد موسم مخيب

وكان المدرب الفرنسي ترك الريال بعد نهاية موسم 2020/2021، حيث لم ينجح الريال في التتويج بأي بطولة وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2009/2010.

وقال ” راديو إسبانيا” الإسباني إن المدرب الفرنسي قرر الحصول على قسط من الراحة وعدم تدريب أي فريق بموسم 2021/2022.

مدرب الريال السابق يحلم بـ تدريب منتخب فرنسا

وأضاف ” راديو إسبانيا” أن مدرب ريال مدريد السابق، يحلم بـ تدريب المنتخب الفرنسي وذلك قد يحدث بعد نهاية كأس أمم أوروبا أو بطولة كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أسند مهمة تدريب الفريق الأول إلى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في ولاية ثانية، بعد نجاحه في الفترة من 2013-2015.

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