قصة عرض نايف هزازي مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أيد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، فكرة عودة المهاجم نايف هزازي لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعدما تحدث اللاعب عن عرضه لنفسه على إدارة أنمار الحائلي.

7 سنوات لا تُنسى لـ نايف هزازي في الاتحاد

وسبق لـ هزازي اللعب في صفوف نادي الاتحاد لمدة 7 سنوات خلال الفترة من 2006 إلى 2013 ثم انتقل بعدها لأندية الشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة، ولكنها لم تستمر لفترات طويلة.

وكان جستنيه كشف عن عرض هزازي نفسه على إدارة الاتحاد التي تبحث عن صفقة ضم مهاجم ولكن الديون والأزمات المالية التي يعاني منها النادي جعلت إدارة الحائلي تتريث في هذا الملف.

ونشر نايف هزازي حديث جستنيه عنه، عبر حسابه في Snap Chat.

جستنيه يطلب منح الفرصة لـ هزازي

وطلب جستنيه من إدارة الاتحاد، منح الفرصة لـ هزازي صاحب الـ32 عامًا والتوقيع معه كلاعب في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها العميد.

وكان هزازي اعترف بأنه عرض نفسه على إدارة الاتحاد للانضمام للفريق الكروي الأول بحسب تصريحاته الصحفية الأخيرة، مؤكدًا اعتزاز إدارة الاتحاد بـ حديثه.

يذكر أن نايف هزازي لم يلعب كرة القدم منذ عام 2020، حيث رحل عن فريق العدالة بعد هبوطه عن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

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