قصة مواطن ترك وظيفته للعمل بمطعم مع زوجته بجازان

المواطن - الرياض

ترك مواطن يدعى محمد الحوذلي يعيش في جازان، وظيفته بعد قضاء 13 عامًا من العمل في القطاع الخاص،من أجل العمل مع زوجته، بمشروعها الخاص في مجال المطاعم والمقاهي.

فيديو | ترك وظيفته التي قضى فيها 13 عاما ليعمل مع زوجته.. قصة نجاح ملهمة لزوجين نجحا في بناء مشروعهما الخاص بـ #جازان#الإخبارية pic.twitter.com/q2J50dTsMh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2021

مواطن يترك وظيفته ليعمل مع زوجته بجازان

وروى الزوج محمد الحوذلي، تفاصيل قصته، قائلًا: “إن فكرة مشروع زوجته راودتهما قبل عامين من تقديم استقالته من الوظيفة، موضحًا: استغرق قرابة الشهرين من أجل إعداد واختيار التصميم والشكل النهائي الذي سيكون عليه المشروع قبل البدء في تنفيذه.

الزوجة: قرار زوجي أشعرني بالخوف

ومن جهتها أبدت الزوجة أمل حبيش، سعادتها بتنفيذ مشروعها، موضحة أنها تمكنت من تحقيق حلمها في تأسيس المطعم، ومعقبة: “زوجي شجعني على ذلك وقام بدعمي تاركًا وظيفته في القطاع الخاص”.

وتابعت: “شعرت بالسعادة والخوف في ذات الوقت عندما قرر زوجي ترك وظيفته للعمل معي، لكني عودت وشكرت الله على مساعدة زوجي لي”.

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