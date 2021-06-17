قياس يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي “للفترة الأولى”، لهذا العام ١٤٤٢هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط: http://e-services.etec.gov.sa وتطبيق توكلنا.

وأضاف المركز، عبر حسابه في “تويتر”: “كما سيتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام.

مع تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة بالتوفيق”.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي

1- تحميل تطبيق توكلنا

2- التسجيل في التطبيق

3 – تسجيل الدخول في التطبيق، حيث تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق على شكل إشعار.

أهمية اختبار التحصيلي عبر قياس

يذكر أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات لقياس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة في التخصصات النظرية والعلمية.

ويتم توزيع الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي، بينما الصف الثاني الثانوي 30% والصف الأول الثانوي 20%، وهو اختبار مدته ساعتان في اختبار مقسم إلى 5 أقسام، بحيث يستغرق كل قسم منهم 25 دقيقة.

يذكر أن تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق، رداً على استفسار أحد الطلاب حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي بالقول إنه يمكن الدخول على تطبيق توكلنا ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار والنتيجة.

وأضاف التطبيق : “سوف تختفي النتيجة بعد الضغط على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار”.

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