قيمة صفقة بدر بانون إذا انتقل إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر إعجابه مؤخرًا بقدرات المدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري وذلك بعد تألقه مع المارد الأحمر مؤخرًا.

لماذا يريد النصر ضم بدر بانون ؟

وبحث النصر خلال الفترة الأخيرة عن ضم مدافع جيد يعوض رحيل المدافع البرازيلي مايكون، الذي تم الاستغناء عنه بعد نهاية موسم 2020/2021.

وكشف فهد سارح وكيل اللاعبين عن قيمة صفقة بانون إذا أتم انتقاله لـ النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغرد سارح قائلًا: ” الأهلي المصري يريد الحصول على 5 ملايين دولار أمريكي واللاعب بانون يريد راتباً سنوياً قدره 2.5 مليون دولار على الأقل”.

تعليق الأهلي على احتمالية رحيل بدر بانون

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي المصري أكد على عدم وجود أي عروض لشراء المدافع بانون، مضيفًا أن اللاعب المغربي صاحب الـ27 عامًا مستمرًا مع الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، لوجود مباريات مهمة، مقبل الفريق عليها.

يذكر أن بانون انضم إلى الأهلي المصري في عام 2020 قادمًا من فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

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