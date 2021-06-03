كارثة بيئية في سريلانكا بسبب غرق سفينة محترقة

المواطن- متابعة

تحاول السلطات في سريلانكا تجنب كارثة بيئية محتملة، اليوم الخميس، حيث تغرق سفينة الحاويات إم في إكس برس بيرل، بعد أن دمرها حريق هائل، وهي تحمل مواد كيماوية قبالة الميناء الرئيسي في البلاد.

النيران مشتعلة من 13 يومًا

وطلبت سريلانكا، الخميس، من الهند مساعدتها في مكافحة تسرب نفطي قد ينجم عن غرق سفينة الحاويات بعد اشتعال النيران فيها منذ 13 يوماً قبالة سواحل كولومبو.

وقال مسؤول يشارك في إجراءات احتواء أكبر قدر ممكن من الكارثة البيئية المحتملة والمتفاقمة بسبب تسرب نفطي: طلبنا المساعدة من الهند، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.

وكان خفر السواحل الهندي شارك في عمليات إطفاء الحريق على متن سفينة الحاويات كان قد شب في العشرين من مايو الجاري.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد قالت الشركة المالكة للسفينة إكس برس فيدرز إنها كانت تغرق ببطء بعد المحاولة الفاشلة لجرها قبالة سواحل سريلانكا الأربعاء.

وتابعت: تؤكد إكس برس فيدرز أن مؤخر السفينة أصبح في قاع البحر على عمق حوالى 21 مترا، وأن مقدمها يغرق ببطء، كما قال الناطق باسم البحرية، انديكا دي سيلفا: حتى لو لامس القوس قاع البحر، سيبقى هناك جزء من السطح العلوي فوق المياه.

وتزن السفينة 31600 طن ويبلغ طولها 186 متراً وارتفاعها 45 متراً، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى تسرب 350 طناً من الوقود من السفينة.

محتويات كارثية على متن السفينة

ومع ذلك، مازال وجود خطر التسرب النفطي مرتفعا؛ إذ ان بيان الشحن البحري يكشف أنها كانت تحمل كمية كبيرة من مواد التشحيم بالإضافة إلى شحنة خطيرة مكونة من 81 حاوية بما فيها 25 طنا من حامض النيتريك.

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