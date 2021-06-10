كارثة تُضعف فرص الأهلي في نيل الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أزمات النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، لا تزال مستمرة، حيث تهدد الفريق في الحصول على شهادة الكفاءة المالية اليوم الخميس.

عبدالله المالكي : الأهلي يعاني من أزمة مالية.

الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/cAifoSZ5nz — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 9, 2021

وعانى الراقي كثيرًا من أزمات إدارية بـ موسم 2020/ 2021 كلفت الفريق الكروي الأول تحقيق نتائج سلبية، وإنهاء الموسم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن.

ديون الأهلي تتراوح بين الـ200 والـ250 مليون ريال:

وكشف الناقد الرياضي عبدالله المالكي عن كارثة جديدة في الراقي ستهدد موقفه في نيل شهادة الكفاءة المالية حيث أكد خلال تصريحاته لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن ديون الراقي تتخطى الـ200 مليون ريال.

وأشار المالكي إلى أن جماهير الراقي تتحدث بالعاطفة وتطلب حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية من أجل تسجيل الصفقات الجديدة، لكنه أكد على أن الوضع كارثي وصعب؛ حيث إن ديون الأهلي تتخطى الـ200 مليون وتتراوح بين الـ200 إلى 250 مليون ريال.

الراقي يتراجع عن صفقة أنسيلمو:

وكان الراقي صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي أنسيلمو لاعب نادي الوحدة، بسبب مطالبه المالية المبالغ فيها، حيث طلب اللاعب البرازيلي الحصول على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى استعداد الوحدة للتخلي عن أنسيلمو مقابل 7 ملايين دولار أمريكي.

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