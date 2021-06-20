كارثة في برشلونة بعد ضم ممفيس ديباي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يعيش وضعًا كارثيًا؛ وذلك بعد التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي قادمًا من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

مليار دولار ديون على برشلونة

وبحسب صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أكد على وجود ديون قيمتها مليار دولار أمريكي مضيفًا أن الأوضاع المالية بالنادي أسوأ مما كان يتخيل.

وأكد لابورتا على أن التلاعب المالي في النادي منتشر بشكل كبير مضيفًا أن بعض الموظفين والإداريين في النادي كانوا يأخذون رواتب لا يستحقونها، مما أدى لوجود فجوة بين الرواتب وصلت إلى 650 مليون يورو.

وكانت تسريبات صحفية كشفت أن برشلونة دفع للأرجنتيني ليونيل ميسي في عهد الرئيس السابق جوزيب بارتوميو، مبلغًا ماليًا خرافيًا وصل إلى 555 مليون يورو بعقده الجديد وذلك من أجل التجديد مع البارشا.

برشلونة يزين صفوفه بصفقتي أغويرو وممفيس ديباي

وعلى الرغم من وجود أزمات مالية بـ النادي، لكن لابورتا أكد على أن الفريق الأول لـ كرة القدم ببرشلونة سيضم أقوى الصفقات التي تفيد الفريق، بعد التعاقد مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والهولندي ديباي كصفقة انتقال حر.

وسيلعب ديباي مع مواطنه، المدرب الهولندي رونالد كومان في نادي برشلونة بدءًا من الموسم المقبل.

ويقدم ممفيس ديباي حاليًّا مستويات مميزة مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وكان برشلونة نجح فقط في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2020/2021 وخسر الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بالجولة قبل الأخيرة.

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