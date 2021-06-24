كارثتان في معسكر منتخب فرنسا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن منتخب فرنسا الأول لـ كرة القدم لا يزال يعاني من الصدمات المفاجئة، وذلك بعد استبعاد اللاعب عثمان ديمبيلي من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة في الركبة.

إصابتان قويتان في تدريبات منتخب فرنسا

وذكر موقع Football Italia أن تدريبات المنتخب الفرنسي شهدت اليوم الخميس إصابة كل من توماس ليمار وماركوس تورام، حيث خرج الثنائي وهما يعرجان بسبب الإصابة.

وكان المنتخب الفرنسي أعلن الاثنين الماضي، عن استبعاد اللاعب عثمان ديمبيلي من قائمة الديوك في بطولة اليورو بسبب الإصابة في الركبة، التي تعرض لها في مباراة المجر يوم 19 يونيو الجاري بدور المجموعات في يورو 2020.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن إدارة البارشا ستجري عملية جراحية لـ عثمان ديمبيلي بالفترة المقبلة.

موعد مباراة فرنسا ضد سويسرا

وسيلعب منتخب فرنسا مع الجارة سويسرا، في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة يوم الاثنين المقبل في ثمن نهائي يورو 2020.

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