كارلو أنشيلوتي يقود الريال حتى 2024 رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

كارلو أنشيلوتي مدربًا لريال مدريد:

وأوضح نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن كارلو أنشيلوتي سيوقع، يوم غد الأربعاء، مع رئيس مجلس الإدارة فلورنتينو بيريز على عقد يمتد حتى عام 2024.

ولفت النادي في بيانه إلى أن حفل توقيع العقود غدًا سيكون في مدينة مدريد، على أن يظهر المدير الفني الإيطالي عند الساعة السادسة مساء (بتوقيت إسبانيا) أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عن بعد.

وعمل كارلو أنشيلوتي مدربًا لفريق ريال مدريد خلال الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا “العاشرة”، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

رحيل زيدان رسميًّا:

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أعلن مؤخرًا، عن رحيل زين الدين زيدان عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، مؤكدًا أن المدرب الفرنسي قرر إنهاء مرحلته حاليًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، حيث خسر كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، وخسر الدوري الإسباني.

شارك الخبر







شارك الخبر