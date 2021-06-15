كاكو يخطف الأنظار ضد بوليفيا

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، الأنظار خلال مشاركته مع منتخب بلاده باراغوي ضد بوليفيا.

باراغواي تتجاوز بوليفيا بثلاثية

ولعبت باراغواي ضد بوليفا على ملعب “أولمبيكو بيدر لوديفيكو” في جويانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2021″، ونجح المنتخب الباراغوياني في الفوز بنتيجة 3/1.

ورفع منتخب باراغواي الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021، مستغلًا تعثر المنتخب الأرجنتيني بالتعادل الإيجابي بهدف مع نظيره التشيلي، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب بدون نقاط.

كاكو يتألق

وكشف SofaScoreAR المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن أبرز أرقام كاكو في المباراة، حيث منحه تقييم 9.1 عن أدائه ضد بوليفا.

ونجح كاكو في تسجيل هدف، وقام بـ70 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح بلغت 92.1%، كما أنه يُعد الأكثر صناعة للفرص بـ10 محاولات، وأكثر من قام بعرضيات ناجحة 6 مرات، وقام بـ5 تسديدات بينهم 2 على المرمى، ولديه مراوغتان ناجحتان.

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