كريستيان إريكسن يغادر المشفى

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدنماركي لـ كرة القدم- قبل قليل- عن خروج اللاعب كريستيان إريكسن من المشفى، بعد أن أجرى جراحة ناجحة في القلب مؤخرًا.

كريستيان إريكسن أرعب الجميع:

وكان إريكسن تعرض لـ أزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا يوم 12 يونيو الجاري، حيث غادر على إثرها المباراة بالدقيقة الـ44 من الشوط الأول محمولًا على محفة.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدنماركي عبر “تويتر” رسالة إريكسن بعد خروجه من المشفى حيث وجه الشكر لكل الأشخاص الذين اهتموا بالسؤال عنه.

إريكسن يدعم بلاده ضد روسيا:

وأكد اللاعب الدنماركي صاحب الـ29 سنة على دعمه لمنتخب بلاده ضد روسيا يوم الاثنين المقبل.

وفجر الطبيب الإنجليزي سكوت موراي، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشار إلى أن إريكسن أصبح مهددًا بالاعتزال الإجباري لكرة القدم وذلك خلال تصريحاته لصحيفة Daily MAil الإنجليزية.

وتابع موراي قائلًا: ”القانون في إيطاليا يمنع تمامًا أي شخص من ممارسة الرياضة وقلبه غير سليم، أو لا يقوم بعمله الطبيعي وهذا الأمر قلل بشكل كبير الوفيات المفاجئة بسبب الأزمات القلبية في أرض الملعب هناك”.

يذكر أن كريستيان إريكسن كان تُوج بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2020/ 2021 مع نادي إنتر ميلان قبل المشاركة في يورو 2020، مع منتخب الدنمارك.

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