كلمات بيتروس تُلمح لبقائه في النصر

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، بالبقاء مع العالمي في الموسم القادم 2021/2022.

بيتروس يعلن استعداده للموسم المقبل

وكتب نجم النصر رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: “في الموسم الفائت سجلت 8 أهداف وقدمت 4 تمريرات حاسمة، وتمريرات ناجحة بنسبة 90%، مع تأهلنا لدور ثمن النهائي بـ دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “الآن وقت الراحة استعدادًا للموسم المقبل”.

وقيل مؤخرًا: إن نادي اتحاد كلباء الإماراتي مهتم بضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب يجعل النصر يرفض التفريط بنجمه البرازيلي

وسيكون من الصعب على العالمي التفريط في نجمه البرازيلي؛ كون النصر حتى الآن لم ينجح في إيجاد البديل المناسب. ويأتي ذلك بعد رفض البرازيلي باولينيو متوسط ميدان فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يحبذ جمهور النصر، فكرة التفريط في بيتروس كونه لاعبًا مقاتلًا وعنصرًا فنيًّا مفيدًا للفريق الأول للعالمي، كما أعربوا عن إعجابهم بقدرته على الرد على أي انتقادات يتعرض لها الفريق الأول بـ النصر.

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