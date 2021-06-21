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كلية المسجد النبوي تعلن بدء التسجيل إلكترونيًا
للفصل الدراسي الأول للعام 1443

كلية المسجد النبوي تعلن بدء التسجيل إلكترونيًا

2021/06/21
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كلية المسجد النبوي تعلن بدء التسجيل إلكترونيًا شعار كلية المسجد النبوي
المواطن - واس

أعلنت كلية المسجد النبوي بدء التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ ابتداءً من أمس الأحد ـ حتى يوم السبت 21 ذي الحجة 1442هـ .

التسجيل في 5 أقسام

وأوضحت وحدة القبول والتسجيل في الكلية أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية؛ هي: قسم القرآن وعلومه، وقسم السنة وعلومها، وقسم الشريعة، وقسم العقيدة، وقسم اللغة العربية، فيما يقتصر التسجيل في قسم الطالبات على قسم الشريعة.

رابط التسجيل

ودعت الكلية الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول ونظام الدراسة في الكلية إلى زيارة موقعها ” gph.edu.sa .

 


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