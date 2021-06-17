كورونا يتحور 30 مرة داخل امرأة!

المواطن - متابعة

تعرضت امرأة (36 عاماً)، وهي مريضة بنقص المناعة المكتسبة الإيدز HIV، للإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا.

تحور:

ولا تزال المرأة الجنوب أفريقية، تعاني من فيروس كورونا، بعد 7 أشهر كاملة من الإصابة به، في سبتمبر 2020، بل وقد تم اكتشاف ظاهرة غريبة، وهي أن فيروس كورونا داخل جسدها، تحور وتغير جينياً أكثر من 30 مرة خلال هذه الفترة.

وقال فريق البحث من جامعة كوازولو ناتال في ديربان، إن النتائج تقدم أول دليل حقيقي على أن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “HIV” غير المعالج، يمكن أن يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف يسمح لفيروس كورونا بالتجذر والتحول إلى متغيرات قاتلة يمكن أن تنتشر للآخرين، بحسب ما نقلت سكاي نيوز.

الإيدز:

ومرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة) أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة، هو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية فيروس إتش أي في (HIV)، وتؤدي الإصابة بهذه الحالة المرضية إلى التقليل من فاعلية الجهاز المناعي للإنسان بشكل تدريجي ليترك المصابين به عرضة للإصابة بأنواع من العدوى الانتهازية، والأورام.

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