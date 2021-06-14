كورونا يقلق ميسي في Copa america

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، قلقه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل بداية مشواره في منافسات Copa America بعد اكتشاف العديد من الحالات المصابة في صفوف المنافسين.

ميسي قلق من فيروس كورونا:

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مشواره في مرحلة المجموعات من بطولة Copa america بمواجهة تشيلي، مساء اليوم الاثنين، ويطمح لتحقيق بداية قوية وخطف الثلاث نقاط.

وسيقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد تشيلي المباراة التي ستُقام في ريو دي جانيرو، ولكنه شدد على خوفه من إصابة لاعبي بلاده بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابة لاعبين أو مسؤولين من بوليفيا وكولومبيا وفنزويلا.

وقال ميسي: “هذا يقلقنا لأنها مخاطرة لكل شخص في الإصابة بفيروس كورونا، نحاول التحلي بالحذر لكن الأمر ليس سهلًا. تحدث هذه الأشياء، سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن؛ حتى لا يصاب أي شخص لكن أحيانًا لا يعتمد الأمر على الشخص نفسه”.

الأرجنتين في Copa america:

وكانت الأرجنتين ستستضيف منافسات Copa america قبل أن تنسحب في اللحظات الأخيرة، بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ليتم نقل البطولة إلى البرازيل، وذلك على الرغم من امتلاكها لحصيلة كبيرة من الوفيات جراء الوباء العالمي.

وعلى الرغم من تأكيد المنظمين لمنافسات Copa america على وجود قيود صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصيب 8 لاعبين من فنزويلا بالوباء العالمي قبل انطلاق المباراة الافتتاحية أمام البرازيل، بينما عانت بوليفيا من إصابة ثلاثة لاعبين.

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