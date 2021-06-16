كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار بعد حركة كريستيانو رونالدو

المواطن- متابعة

تكبدت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، خسارة قدرها 4 مليارات دولار، بعد أن أبعد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، زجاجة الصودا الخاصة بالشركة، خلال مؤتمر صحفي.

نصيحة كريستيانو: اشربوا الماء

وفي المؤتمر الذي عُقد قبل لقاء منتخب بلاده وهنغاريا في بطولة أمم أوروبا 2020، لاحظ كريستيانو رونالدو وجود زجاجتي صودا، فقام بنقلهما حتى لا تكونا أمامه، ثم أمسك بعبوة مياه ورفعها في الهواء قائلًا: اشربوا الماء.

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، فإن تصرف رونالدو مع زجاجتي شركة كوكاكولا التي تُعد أحد الرعاة الرسميين لبطولة يورو 2020، تسبب في تسجيل انخفاض قدره 4 مليارات دولار في أسعار أسهم شركة المشروبات الغازية العملاقة.

تراجع القيمة السوقية لـ كوكاكولا

وتابع التقرير أن سهم الشركة تراجع من 56.10 إلى 55.22 دولارا على الفور بعد ما قام به نجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي، وانخفضت القيمة السوقية لها بعد تراجع أسهمها، من 242 إلى 238 مليار دولار.

وردّت الشركة على تصرف رونالدو قائلة: يحق لكل شخص تناول ما يفضله من المشروبات، الأذواق والاحتياجات تختلف عندما يتعلق الأمر بها.

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



