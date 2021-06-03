كومان مستمر مع برشلونة رسميًا

المواطن - محمد سمعه

قرر الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، الإبقاء على المدرب الهولندي رونالد كومان في منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول بالموسم المقبل.

كومان كان قريبًا من مغادرة برشلونة

وكان اسم كومان ارتبط بالرحيل عن البارشا بعد فشل الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وأكد لابورتا في حديثه لـ وسائل الإعلام الإسبانية على أنه تمت الموافقة بالإجماع على الإبقاء على كومان بمنصب المدير الفني للفريق الأول بالنادي الكتالوني للموسم المقبل.

بطولة وحيدة للبارشا بالموسم المنصرم

وكان النادي الكتالوني نجح في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا فقط مع كومان بموسم 2020/2021.

يذكر أن كومان كان تولى تدريب برشلونة في أغسطس من عام 2020، وذلك بعد خسارة البارشا ضد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في عهد المدرب كيكي سيتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، التي تُوج بها البايرن بعد ذلك على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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