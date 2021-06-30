كيف سيكون شكل مجموعة المنتخب السعودي بالتصفيات الحاسمة ؟

المواطن - محمد سمعه

تترقب جماهير كرة القدم السعودية، المجموعة التي سيشارك فيها المنتخب السعودي الأول في الدور الثالث والحاسم بتصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022.

وحسب اللوائح فإن الأخضر سيواجه أحد منتخبات” اليابان وإيران، أستراليا وكوريا الجنوبية، العراق والصين، عمان وسوريا، فيتنام ولبنان” في الدور الحاسم ولا يمكن للأخضر مواجهة الإمارات كونها في المستوى الثالث مع الأخضر.

شكلان لـ مجموعة المنتخب السعودي

وبالتالي فإن الشكل الأول لـ مجموعة الأخضر قد يكون مكونًا من” إيران، كوريا الجنوبية، الصين، سوريا، لبنان” حيث تعد مجموعة أسهل ويتطلع العديد من السعوديين إلى أن تتحقق على أرض الواقع.

أما الشكل الآخر وهو ما لا يتمناه عشاق الأخضر حيث ستكون المجموعة مكونة من: “اليابان، أستراليا، العراق، عمان، فيتنام” كون المجموعة تضم منتخبات قوية، وعشاق الأخضر يريدون طريقًا سهلًا له خلال الدور الحاسم من التصفيات.

أمنية بتال القوس

وفي السياق ذاته، أعرب الإعلامي الرياضي بتال القوس عن أمنيته بعدم تواجد منتخبي اليابان أو أستراليا في طريق المنتخب السعودي ضمن مباريات الدور الثالث والأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وغرد القوس قائلًا: “اللهم سخر لنا القرعة، وأبعد عنا أستراليا واليابان”.

وأضاف القوس ردًا على بعض المغردين: “أتمنى نقابل إيران أو كوريا الجنوبية من المستويين الأعلى منا، كعبنا أعلى عليهم، صحيح أن الأخضر أفضل فنيًا من بعض الفرق، ولكن أحيانًا توجد فرق تعقدك حتى لو كنت أفضل منهم”.

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