كيم جين سو يُعطل خطة النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن قرار اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو بالبقاء مع نادي النصر، خلال الفترة المقبلة سيعطل من خطط العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان جين سو عانى من إصابة بوتر أكيليس خلال مباراة النصر والرائد في ثمن نهائي كأس الملك موسم 2020/ 2021، مما جعله يغيب عن الفريق بالموسم المنصرم، ومن المتوقع عودته في شهر أغسطس المقبل.

ورفض جين سو فكرة تخفيض راتبه والرحيل عن أصفر وفقًا للتقارير الصحفية، مما يعني أن اللاعب الكوري الجنوبي مستمر مع الأصفر، وهذا ما سيعطل خطط إدارة مسلي آل معمر بضم لاعب أجنبي وقيده بالقائمة بديلًا عنه.

لماذا طلبت جماهير النصر رحيل جين سو ؟

وكانت جماهير العالمي طالبت برحيل جين سو عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت فئات عريضة من جماهير العالمي على أن جسد اللاعب ضعيف بجانب قصر قامته لا يسمحون له باللعب مع العالمي بجانب أن عودته تعني صعوبة استقطاب اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف المتألق مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بالفترة الحالية.

وطالب جمهور أصفر العاصمة، إدارة آل معمر بنقل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب لإداري ذو خبرة على غرار أحمد البريكي.

الإصابة تحرم جين سو من التألق مع العالمي:

يذكر أن كيم جين سو انضم إلى النصر في عام 2020 قادمًا من نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، لكنه لم يظهر مع العالمي بعد إصابته في وتر أكيليس.

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