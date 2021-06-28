لازوردي: إيداع الأسهم في حسابات المساهمين الخميس

المواطن - الرياض

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 1550%.

وأضافت الشركة في بيان لها على “تداول” أن عدد الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.72 مليون سهم.

عائد بيع الأسهم

وبينت الشركة أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ نحو 37.45 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن متوسط سعر البيع للأسهم المبيعة بلغ 21.75 ريال للسهم، مشيرة أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغ 20.23 مليون ريال.

تاريخ إيداع الأسهم

كما أشارت الشركة أن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1 يوليو/ تموز 2021.

وبدأت فترة الاكتتاب 7 يونيو 2021 وذلك عن طريق طرح 14.5 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مالها من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

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