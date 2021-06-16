لازوردي: غداً آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة

المواطن - الرياض

أعادت شركة لازوردي للمجوهرات التذكير بأن يوم غد الخميس هو آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

الأسهم الجديدة:

ولفتت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، انتباه المساهمين إلى أن آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة هو يوم غد الخميس 07-11-1442 هـ الموافق 17-06-2021م، مضيفةً أنه في حال وجود استفسارات يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، على الأرقام الموضحة:

طرق التواصل:

هاتف: 2651119 11 966+ تحويلة 201

أو 2170369 11 966+ تحويلة 116

أو على البريد الإلكتروني : [email protected]

نسبة تذبذب أسهم لازوردي

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة لازوردي للمجوهرات وافقت على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه تم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 22/10/1442هـ الموافق 03/06/2021م على أساس سعر 20.74 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

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