لاعبو الأخضر يدعمون حسان تمبكتي

المواطن - مروة نبيل

حرص لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على دعم زميلهم حسان تمبتكي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة أوزبكستان.

إصابة حسان تمبكتي

وكان حسان تمبكتي قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة تمبكتي فور نهاية المباراة بالأمس في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة، وسيجري مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

اللاعبون يدعمون

وكتب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فور نهاية المباراة: “سلامات للكابتن حسان تمبكتي وما يشوف شر.. قدامك العافية يا بطل”.

وقال نجم المنتخب السعودي الأول، سالم الدوسري عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء: “ألف لا باس عليك يا بطل قدامك العافية وترجع أقوى إن شاء الله”، وكتب نجم الأخضر، ياسر الشهراني: “ما تشوف شر وقدامك العافية يا رب”.

وعلق نجم الأخضر علي الحسن قائلًا: “الحمد لله على سلامتك حسان ترجع أقوى”، وقال النجم سلطان الغنام: “حمدًا لله على سلامة نجمنا حسان تمبكتي تعود أقوى يا بطل بإذن الله”، وكتب صالح الشهري: “ألف سلامة يا بطل ما تشوف شر”.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز على نظيره الأوزباكستاني بثلاثية دون رد، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليتأهل رسميًا إلى الدور الحاسم من التصفيات.

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