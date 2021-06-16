لاعبو منتخب سوريا يثيرون الجدل

المواطن - محمد سمعه

أثار مجموعة من لاعبي منتخب سوريا الأول لـ كرة القدم، الجدل بتعليقات غريبة وذلك بعد الخسارة أمس الثلاثاء من المنتخب الصيني بثلاثية لهدف بالجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

تعليقات تثير الدهشة رغم التأهل

والبداية كانت مع اللاعب محمود المواس لاعب المنتخب السوري الذي كتب عبر حسابه في “الفيسبوك” : “راح نبقى ضحية للصراعات، مبروك التأهل”.

أما اللاعب أسامة أومري فكتب عبر حسابه في “الفيسبوك”: ” سنكون ضحية الصراعات، مبروك لكم التأهل”.

وأيد الرسالة كل من كامل حميشة والمدافعين مؤيد عجان وعمر الميداني وخالد الكردغلي لاعبي المنتخب السوري.

منتخب سوريا يتأهل للدور الحاسم بتصفيات المونديال

وجاءت تلك التعليقات المثيرة للجدل، على الرغم من تأهل المنتخب السوري للدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات واليابان، كمتصدر للمجموعة.

وكان منتخب سوريا احتل صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية برصيد 21 نقطة، قبل التأهل للدور الحاسم، وبفارق نقطتين عن منتخب الصين صاحب المركز الثاني الذي يملك 19 نقطة.

يذكر أن اللاعب آياز عثمان هو من سجل الهدف الوحيد للمنتخب السوري في شباك منتخب الصين.

وضمن المنتخب السوري التأهل لـ كأس أمم آسيا 2023، بعد احتلاله للمركز الأول في المجموعة الأولى.

ويغيب النجم عمر السومة مهاجم الأهلي عن مباريات منتخب سوريا بسبب الإصابة، كما أصبح من المتوقع خلال الفترة المقبلة رحيل المدرب التونسي نبيل معلول عن قيادة المنتخب السوري.

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