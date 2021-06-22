لحظة استخراج 25 مهاجرًا غير شرعيين من حاوية حبوب في أمريكا

المواطن - متابعة

تمكنت قوات مكافحة الهجرة غير الشرعية في أمريكا من القبض على 25 مهاجرًا غير شرعيين، مختبئين في حاوية مخصصة لنقل الحبوب، في قطار قادم من المكسيك.

وبحسب المعلومات فإن الدورية أوقفت قطارًا قادمًا من مدينة أوفالدي المكسيكية عبر بلدة إيغل باس الحدودية في تكساس، وعثرت بداخله على 21 رجلًا مكسيكيًا مختبئين في الحاوية و4 رجال من هندوراس مختبئين داخل مقطورات القطار.

وأظهر مقطع فيديو رجال الأمن وهم يفتحون خزانات الحبوب من الأسفل ليخرج منها المهاجرون واحدًا تلو الآخر حيث كانوا مخبئين تحت الحبوب في ظروف قد تسبب وفاتهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كلّف نائبته كامالا هاريس لقيادة جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لمحاولة وقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

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