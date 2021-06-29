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لحظة ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير
عثر بحوزتهم على أموال مجهولة المصدر وقطعة يشتبه أنها حشيش

لحظة ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير

2021/06/29
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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لحظة ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير
المواطن - عسير

ضبطت دوريات الأمن التابعة لمنطقة عسير أثناء عمليات المسح الميداني عدداً من المخالفات الموجبة للتوقيف.

حشيش وأموال مجهولة

وأوضح حساب سناب الداخلية، خلال مقطع فيديو أن دوريات الأمن في مدينة أبها ضبطت 4 أشخاص في وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي مجهول المصدر، وقطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و18 قرصاً خاضعاً للرقابة الطبية، وسلاح أبيض.

وأضاف أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه، مبيناً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.


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