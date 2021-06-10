لقب جديد من بتال القوس لـ مسلي آل معمر

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي الرياضي بتال القوس لقبًا على مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، وذلك بعد تعاقد العالمي مع اللاعبين الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مسلي آل معمر مفاوض ماكر:

وغرد بتال القوس قائلًا: “بصراحة مسلي، صقر الميركاتو سيطر على أجواء الصفقات ببراعة، صحيح عنده ممول كالبحر في كرمه، لكن مسلي أيضًا مفاوض ماكر، وصقر يصطاد أهدافه ببراعة، نجح حتى الآن والأهم والأصعب ما يزال”.

النصر يضم صفقتين من العيار الثقيل:

ونجح النصر في ضم فينسينت أبو بكر لمدة 3 سنوات قادمًا من فريق بيشكتاش التركي، كما تعاقد مع البرازيلي تاليسكا قادمًا من فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

يذكر أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع الصفقات الجيدة وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا بالفترة المقبلة.

وكان نادي النصر أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز السادس ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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