لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض

أظهرت لقطات استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض.
#فيديو_واس
سمو #ولي_العهد يستقبل سمو ولي العهد بدولة #الكويت لدى وصوله #الرياض.#ولي_عهد_الكويت_في_الرياض#واس pic.twitter.com/zqmGs8yN3K
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 1, 2021
أهمية زيارة ولي عهد الكويت:
وتأتي زيارة ولي العهد بدولة الكويت، للمملكة ولقاؤه بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، امتدادًا للزيارات الأخوية والتي أسهمت في تعزيز أواصر المحبة والتعاون ورسخت لعلاقات ثنائية متينة عبر التنسيق المشترك بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.
كما أن للكويت مكانة كبيرة لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إذ اختارها كأول وجهة خارجية له بعد توليه ولاية العهد، إضافة إلى حرصه على تطوير هذه العلاقة بشكل كبير، ومساهمته في إنهاء ملف المنطقة المقسومة.
تعزيز التعاون المشترك:
وتعد العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الكويت نموذجًا مشرفًا يحتذى للأخوة والمصير المشترك، ترسخت عبر العديد من المواقف التاريخية، كما تطورت العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية بالتنسيق والتشاور الدائم حيال القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وكذلك في مجالات التعاون العسكري والأمني، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والرياضة، وغيرها من المجالات.
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