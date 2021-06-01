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لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض
تعد العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجًا مشرفًا

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض

2021/06/01
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيمحمد بن سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض
المواطن - الرياض

أظهرت لقطات استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض.


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