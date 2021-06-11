لقطات من افتتاح بطولة اليورو 2020

المواطن - محمد سمعه

انبهر الحاضرون في ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، بعروض افتتاح بطولة اليورو 2020، التي انطلقت بلقاء البداية بين منتخبي إيطاليا وتركيا.

وانطلقت المباراة بين منتخبي إيطاليا وتركيا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “الأولمبيكو”، حيث تُقام مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في 11 مدينة خلال النسخة الحالية من البطولة.

سبب إقامة بطولة اليورو 2020 في 11 مدينة أوروبية:

وجاء هذا القرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمناسبة مرور 60 سنة على انطلاق أول نسخة من اليورو وبالتحديد في عام 1960.

وسبق للمنتخب الإيطالي الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا في مناسبة واحدة بعام 1968، أما منتخب تركيا لم يسبق له وأن فاز باللقب.

وتُستكمل مباريات المجموعتين الأولى والثانية، غدًا السبت، حيث يلعب منتخب ويلز مع سويسرا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الأولى، أما منتخب الدنمارك فيواجه منتخب فنلندا في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما يلعب منتخب بلجيكا مع روسيا في العاشرة من مساء السبت ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

النهائي في إنجلترا:

جدير بالذكر أن بطولة اليورو 2020 ستنتهي يوم 11 يوليو المقبل، بالمباراة النهائية التي ستُقام في ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

البرتغال ستدافع عن لقبها:

وكان منتخب البرتغال تُوج بـ نسخة يورو 2016 التي أُقيمت في الأراضي الفرنسية، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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