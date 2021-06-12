لقطات من افتتاح وزير الرياضة لـ منافسات بطولة آسيا الـ23 للأندية بـ كرة اليد

المواطن - واس

افتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 21 من الشهر ذاته، وينظمها نادي الوحدة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله في جدة.

وحضر حفل الافتتاح صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.

وزير الرياضة يُلقي كلمة:

وألقى الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة كلمة رحّب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، الذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت المملكة مركزًا عالميًّا مهمًّا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.

تفاصيل البطولة:

وستشهد البطولة مشاركة 11 فريقاً آسيوياً تم توزيعهم على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مضر السعودي، العربي القطري، شاهد كازرون الإيراني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، مس كيرمان الإيراني، الدحيل القطري، والكويت الكويتي.

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