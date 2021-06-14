لقطات من حفل نادي الطائي بمناسبة صعوده لـ دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

احتفل نادي الطائي بمناسبة صعوده لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

الطائي يكشف عن تميمته للموسم الجديد:

ورعى حفل فارس الشمال، الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، حيث أطلق النادي تميمته للموسم الرياضي الجديد وهي عبارة عن “ذئب”.

وجاءت تميمة النادي بعنوان “جاكم الذيب”.

وتمكن فارس الشمال من خطف ثالث بطاقات التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

رئيس التعاون السابق مندهش !

يذكر أن محمد القاسم، رئيس التعاون السابق، كان أبدى اندهاشه من إعلان فارس الشمال عن اختياره تميمة الذئب وهي نفس تميمة نادي التعاون.

وغرد محمد القاسم قائلًا: “الذئب تميمة نادي التعاون التي تم اعتمادها من قبل وزارة الرياضة، ومع كامل تقديري وتباريكي للأشقاء في الطائي، صعودهم لدوري المحترفين لكنني أستغرب اختيارهم تميمة الذئب، وأعرف أن هذا يتعارض مع إقرار تمائم الأندية السابقة التي تم اختيارها”.

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