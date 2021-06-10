لماذا يحتاج الهلال والنصر رومان سايس ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن وجهة المدافع المغربي رومان سايس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ولفرهامبتون الإنجليزي ستكون إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وبمجرد انتهاء عقد المغربي سايس صاحب الـ31 عامًا مع فريق ولفرهامبتون، كشفت تقارير عن رغبة ناديي الهلال والنصر التعاقد معه، وذلك لتدعيم صفوفهما الدفاعية.

ويرغب الهلال في ضم سايس وذلك تحسبًا لرحيل المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو عن صفوف أزرق العاصمة، بينما يريد النصر ضم المدافع المغربي بعد رحيل البرازيلي مايكون.

وكان الهلال والنصر عانى كل منهما على المستوى الدفاعي في موسم 2020/2021 بجانب النادي الأهلي.

هل يكون رومان سايس ثالث صفقة أجنبية لـ النصر ؟

وقبل تفكير النصر في ضم سايس، كان أصفر العاصمة تعاقد مع الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم بيشكتاش التركي والبرازيلي تاليسكا من صفوف فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

كما نجح الهلال في ضم المهاجم المالي موسى ماريغا من صفوف فريق بورتو البرتغالي.

سايس شارك في مونديال روسيا

يذكر أن رومان سايس لعب مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وتحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد آنذاك ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، حيث شارك المدافع المغربي في مباراتي إيران وإسبانيا بدور المجموعات.

وبجانب اهتمام الهلال والنصر بضم سايس، كانت تقارير صحفية كشفت أن النادي الأهلي فكر في التعاقد مع المغربي مهدي بن عطية مدافع نادي الدحيل القطري السابق.

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