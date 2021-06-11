لماذا يرغب رونالدو بتسجيل 6 أهداف في UEFA EURO 2020 ؟

المواطن - محمد سمعه

يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن تسجيل 6 أهداف أو أكثر إذا استطاع في بطولة UEFA EURO 2020 التي تنطلق مساء اليوم الجمعة بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي إيطاليا وتركيا.

وسجل كريستيانو رونالدو حتى الآن مع منتخب البرتغال 104 أهداف، ويبحث عن تخطي رقم اللاعب الإيراني علي دائي الذي سجل مع منتخب بلاده 109 أهداف، حيث يرغب رونالدو في الوصول للهدف رقم 110 مع منتخب “سيليساو أوروبا” ليكون الهداف التاريخي دوليًّا.

6 أهداف تكفي رونالدو في UEFA EURO 2020:

ونجح علي دائي في إحراز الـ109 أهداف مع منتخب إيران في 149 مباراة، بينما سجل رونالدو الـ104 أهداف في 175 مباراة.

وقبل انطلاق بطولة “يورو 2020” كان رونالدو ساهم في فوز المنتخب البرتغالي باللقب للمرة الأولى في تاريخه في نسخة عام 2016 التي أُقيمت في فرنسا، حيث فازت البرتغال في المباراة النهائية على حساب المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

موعد أول مباراة لـ البرتغال في يورو 2020:

يذكر أن منتخب البرتغال سيخوض أول مباراة له في UEFA EURO 2020، ضد المنتخب المجري يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب بوشكاش آرينا في المجر.

وكانت البرتغال تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف وديًّا، وذلك قبل انطلاق بطولة اليورو، حيث أُقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن رونالدو ظهر للمرة الأولى مع منتخب البرتغال في بطولة “يورو 2004” التي أُقيمت في البرتغال آنذاك، وتُوج بها منتخب اليونان وقتها على حساب البرتغال.

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