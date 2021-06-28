مؤسسة الحبوب تبحث اسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص

المواطن - الرياض

بحث مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب خلال جلسته التي عقدها برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة عدداً من الموضوعات من ضمنها تعيين مراجع لحساباتها واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة لعام 2020 وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح لعام 2021 وآخر مستجدات برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق إضافة إلى إسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص ومواضيع أخرى مدرجة بجدول الأعمال.

طرح المناقصات العالمية

وأشار عبدالرحمن الفضلي لأهمية دور المؤسسة بتوفير القمح عن طريق طرح المناقصات العالمية وطرح مناقصة خاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج إضافة لشراء القمح المحلي من المزارعين بهدف دعم المخزونات الاستراتيجية والتي تشكل أهمية قصوى في مجال الأمن الغذائي.

تخصيص قطاع المطاحن

وبين أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة النهائية من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق الذي سيشكل ملامح تاريخية وجديدة للأمن الغذائي السعودي وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق أهداف وبرامج رؤية 2030 التي تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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