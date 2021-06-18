ماذا أهدى بايدن بوتين في لقائهما الأول ؟

المواطن- متابعة

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو أن يقدم له نظارات شمس من طراز فييتر (الطيار) المفضلة لديه، من صنع شركة أميركية.

وقال رئيس راندولف إنجنييرينغ، بيتر فاسكيفيتس، إنه فوجئ برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية من بايدن إلى بوتين خلال لقاء تابعته وسائل الإعلام في العالم أجمع.

وأضاف لوكالة فرانس برس: كان يوم عمل اعتيادي إلى أن بدأت الهواتف ترن بحلول الظهر وشاهدنا تفاعلًا شديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل، واصفًا هذه اللحظة بأنها مفرحة جدًا.

ويضع العسكريون عادة هذا الطراز من النظارات، وربما يستخدمها قريبًا الرئيس الروسي.

علاقة الشركة بالجيش الأمريكي

وقد أبرمت الشركة عقدًا مع الجيش الأميركي منذ عام 1978 وتزوده شهريًا بحوالي 25 ألف نظارة شمسية، إلى جانب ما تبيعه للعموم.

ويتطلب صنع كل زوج من هذه النظارات ذات الإطار الذهبي والمعروفة باسم كونكورد في إشارة إلى الطائرة الأسرع من الصوت، 200 مرحلة ويستمر 6 أسابيع.

تنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في ولاية ماساتشوستس، الواقعة في شمال شرق البلاد، وقد تأسست الشركة في 1973، وقال رئيس الشركة: فلنأمل أن يكون ذلك رمزًا السلام.

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