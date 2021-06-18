ماكنزي: نعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية

المواطن - الرياض

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، الجمعة، أن واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية.

وشدد ماكنزي على أن الحوثيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأنهم يسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية.

إيران والسلام:

واتهم ماكنزي، إيران بأنها “غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد”، بحسب “العربية”.

وأضاف أن “إيران تزود الحوثيين بالسلاح وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب”.

اليمن:

والخميس، حمّل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ميليشيا الحوثي مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وندد ليندركينغ بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار هجمات الحوثيين على المدنيين، مؤكدًا أنه لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن.

وأشار إلى أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

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