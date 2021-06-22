‎الرئيسية
الرياضة العالمية
مالين يُزيد قوة هجوم منتخب هولندا

مالين يُزيد قوة هجوم منتخب هولندا

2021/06/22
الساعة 4:51 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
مالين يُزيد قوة هجوم منتخب هولندا مالين - المصدر uefa
المواطن - مروة نبيل

خطف دونيايل مالين الأنظار مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة مقدونيا الشمالية الأخيرة، ما دفع الجماهير للمطالبة بالدفع به أساسيًا في المواجهات المقبلة.

هولندا تتصدر بالعلامة الكاملة

ولعب منتخب هولندا ضد مقدونيا الشمالية، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وانتهت المباراة بفوز الطواحين بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب هولندا
لاعبو المنتخب الهولندي – المصدر @EURO2020

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بمنافسات “يورو 2020” بالعلامة الكاملة، فيما ودع منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم البطولة بدون أي نقطة في أول مشاركة له بكأس الأمم الأوروبية.

هولندا في يورو 2020
لاعبو المنتخب – المصدر @OnsOranje

مالين يتألق مع منتخب هولندا

ودفع مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، فرانك دي بور بأقوى تشكيلاته خلال مباراة مقدونيا الشمالية، ودفع باللاعب مالين صاحب الـ22 عامًا بدلًا من فاوت فيجهورست، الأمر الذي منح الطواحين السرعة والكفاءة الهجومية.

دونيايل مالين
مالين – المصدر @OnsOranje

وشكل مالين خطورة كبيرة، وصنع هدفًا بعد مشاركته بأقل من 3 دقائق خلال مباراة النمسا، التي فازت بها هولندا بهدفين دون رد، ونجح في التواجد بجميع أنحاء الملعب، وربط الخطوط جيدًا مع لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم والمهاجم ممفيس ديباي.

وأظهر مالين قدراته المميز ليس من خلال السرعة التي يتميز بها فقط، بل بتمريراته الحاسمة لثنائي منتخب هولندا الأول، ديباي وفينالدوم، ما دفع قائد الطواحين، ممفيس للإشادة بجهود اللاعب الشاب.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

5 منتخبات تتأهل في يورو 2020 قبل الجولة الأخيرة

ساهمت نتائج مباريات الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة