مالين يُزيد قوة هجوم منتخب هولندا

المواطن - مروة نبيل

خطف دونيايل مالين الأنظار مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم خلال مشاركته في مباراة مقدونيا الشمالية الأخيرة، ما دفع الجماهير للمطالبة بالدفع به أساسيًا في المواجهات المقبلة.

هولندا تتصدر بالعلامة الكاملة

ولعب منتخب هولندا ضد مقدونيا الشمالية، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وانتهت المباراة بفوز الطواحين بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بمنافسات “يورو 2020” بالعلامة الكاملة، فيما ودع منتخب مقدونيا الأول لكرة القدم البطولة بدون أي نقطة في أول مشاركة له بكأس الأمم الأوروبية.

مالين يتألق مع منتخب هولندا

ودفع مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، فرانك دي بور بأقوى تشكيلاته خلال مباراة مقدونيا الشمالية، ودفع باللاعب مالين صاحب الـ22 عامًا بدلًا من فاوت فيجهورست، الأمر الذي منح الطواحين السرعة والكفاءة الهجومية.

وشكل مالين خطورة كبيرة، وصنع هدفًا بعد مشاركته بأقل من 3 دقائق خلال مباراة النمسا، التي فازت بها هولندا بهدفين دون رد، ونجح في التواجد بجميع أنحاء الملعب، وربط الخطوط جيدًا مع لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم والمهاجم ممفيس ديباي.

وأظهر مالين قدراته المميز ليس من خلال السرعة التي يتميز بها فقط، بل بتمريراته الحاسمة لثنائي منتخب هولندا الأول، ديباي وفينالدوم، ما دفع قائد الطواحين، ممفيس للإشادة بجهود اللاعب الشاب.

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