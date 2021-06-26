مانشستر سيتي يخطط لـ التضحية بـ رياض محرز

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يبحث التخلص من الجزائري رياض محرز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن مانشستر سيتي سيستغنى عن خدمات محرز صاحب الـ30 عامًا في حال تمكن من ضم اللاعب الإنجليزي جاك جريليش جناح الفريق الكروي الأول بنادي أستون فيلا الإنجليزي.

حالة واحدة تسمح برحيل رياض محرز

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن المدرب الإسباني بيب جوارديولا لن يُمانع رحيل محرز والإنجليزي رحيم سترلينج عن السيتي في حال تم التعاقد مع جريليش صاحب الـ25 عامًا.

وربما يفكر نادي آرسنال الإنجليزي في التحرك وضم محرز وسترلينج في حال رحلا عن السيتي رسميًا.

ويلعب محرز مع الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي منذ عام 2018 قادمًا له من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ألقاب محرز مع السيتي والمنتخب الجزائري

وحقق رياض محرز عدة ألقاب مع مانشستر سيتي حيث فاز بـ الدوري الإنجليزي مرتين ولقب في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كما وصل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا مع السيتي موسم 2020/2021.

وفاز محرز كذلك بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر قبل عامين حيث فازت الجزائر على السنغال في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

يذكر أن رياض محرز كان تُوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016 مع ليستر سيتي قبل الانضمام لفريق مانشستر سيتي.

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