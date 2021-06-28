مانشستر سيتي يفكر في ضم راموس

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم المدافع الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة Espn العالمية أن السيتي مهتم بضم لاعب ريال مدريد السابق لتقوية الخط الخلفي لـ عناصر المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وترغب إدارة مانشستر سيتي في ضم نجم ريال مدريد السابق لمدة موسمين.

وبوقت سابق، رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرًا، فكرة التعاقد مع راموس بعد إعلان ريال مدريد رحيله مباشرة.

اليونايتد يرفض راموس

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية: إن واقعة رفض راموس الانضمام إلى اليونايتد في عام 2015 بسبب الخلاف على أمور مالية، جعلت النادي الإنجليزي يرفض ضمه في صيف 2021، بعدما رحل عن صفوف ريال مدريد رسميًّا.

ولا يشارك مدافع الريال السابق مع منتخب إسبانيا بـ يورو 2020؛ حيث تم استبعاده بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة بالبطولة.

وكان الريال أعلن يوم 16 يونيو الجاري عن رحيل راموس عن الفريق الملكي بعد 16 عامًا قضاها بصفوف الفريق الكروي الأول.

وانضم المدافع المخضرم صاحب الـ36 عامًا إلى ريال مدريد في عام 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني بمقابل مادي وصل إلى 27 مليون يورو.

إنجازات المدافع المخضرم مع الريال

وفاز نجم الريال السابق، بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد مثل 5 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية في 4 مناسبات.

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