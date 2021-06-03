مايكروسوفت تطرح نسخة جديدة من ويندوز

المواطن- متابعة

تطرح شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، نسخة جديدة من برنامج التشغيل ويندوز في 24 يونيو الجاري، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا.

مميزات النسخة الجديدة

وكشف ناديلا أن البرنامج الجديد يتضمن تصميماً محدثاً لنظام التشغيل، وفرصاً محسنة لمنشئي ومطوري البرامج المقدمة من خلال منتج ويندوز، وتغييرات أخرى.

موعد طرح النسخة الجديدة من مايكروسوفت

وستحصل مجموعة من مختبري Windows Insiders أولًا على حق الوصول إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر ويندوز، فيما سيطرح البرنامج رسميا في خريف 2021.

ويشار إلى أن شركة مايكروسوفت الأمريكية تأسست عام 1975 على يد بيل غيتس وبول ألين، ويوجد مقرها الرئيس في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، وهي متخصصة في تطوير البرمجيات، ومن أهم منتجاتها نظام تشغيل ويندوز، بحسب موقع روسيا اليوم.

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