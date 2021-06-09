مايكون مودعًا جماهير النصر: تجربة في قلبي وذاكرتي للأبد

المواطن - محمد سمعه

وجه البرازيلي مايكون مدافع نادي النصر السابق رسالة وداع لجماهير العالمي وذلك بعد إعلان النادي إنهاء علاقته معه مؤخرًا.

سنتان ونصف من العمل الجاد

وكتب المدافع البرازيلي رسالة عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: ” لقد كانت سنتان ونصف من التجربة المدهشة مع نادي النصر، وهي تجربة ستظل إلى الأبد في ذاكرتي وفي قلبي، سنوات من العمل الجاد والتعلم والنضال والألقاب والأفراح، كان شرف لي العمل في بلد مُعجب به ومُعجب بشعبه الرائع”.

وتابع مدافع النصر السابق: “أريد أن أشكر الله على هذه الفرصة وأيضًا الشكر لجميع عشاق النصر اللذين رحبوا بي دائمًا بعاطفة كبيرة، وأشكر رئاسة النادي ومجلس الإدارة والمدربين وأخصائيي العلاج الطبيعي وخبراء التغذية وعلى أي حال، كل من عمل معي في الفترة الماضية بأي طريقة فله مني جزيل الشكر”.

مايكون فخور بما قدمه لـ النصر

واختتم مدافع النصر السابق رسالته قائلًا: “مرحلة أخرى تنتهي في حياتي، أنهيتها بـ رأس مرفوعة وشعور بالإنجاز أنا جاهز للمرحلة التالية التي ستبدأ”.

وكان مايكون انضم إلى النصر في عام 2019 قادمًا من فريق غلطة سراي التركي، وفاز بلقبين مع العالمي وهما الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019 ولقب السوبر السعودي 2019 على حساب فريق التعاون.

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