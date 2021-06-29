مباراة إنجلترا وألمانيا تمنح فيليبس رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعب وسط منتخب الأسود الثلاثة، كالفين فيليبس، بشكل لافت خلال مباراة إنجلترا وألمانيا اليوم، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مباراة إنجلترا وألمانيا:

وأُقيمت مباراة إنجلترا وألمانيا على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة “يورو 2020″، وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة إنجلترا وألمانيا اليوم، ينتظر منتخب الأسود الثلاثة الفائز من مباراة المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم ضد نظيره السويدي، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كالفين فيليبس يتألق:

وحقق كالفين فيليبس رقمًا فريدًا في مباراة إنجلترا وألمانيا اليوم، حيث قدم أداء مميزًا في خط الوسط، خاصة على الصعيد الدفاعي، وحرم لاعبو المانشافت من سيطرته على المنطقة، خصوصًا خلال أحداث الشوط الثاني.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كالفين فيليبس الذي يلعب في فريق ليدز يونايتد، أعاد الاستحواذ على الكرة لمنتخب إنجلترا الأول 11 مرة في المباراة.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن توني أدامز فقط من يتفوق على فيليبس في هذه الناحية ضمن منافسات بطولات كأس الأمم الأوروبية، وذلك بعدما أعاد الكرة لفريقه ضد ألمانيا أيضًا 13 مرة، في نسخة عام 1966.

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