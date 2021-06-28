مباراة كرواتيا ضد إسبانيا تمنح توريس رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم الماتادور، فيران توريس، بشكل مميز خلال مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

فيران توريس يقترب من رقم رونالدو:

ونجح فيران توريس في التسجيل والصناعة خلال مباراة كرواتيا ضد إسبانيا اليوم، ليصبح أصغر لاعب ينجح في هز الشباك وتقديم تمريرة حاسمة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية منذ نسخة 2004، حيث يبلغ 21 عامًا و120 يومًا.

ويُعد قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو هو آخر لاعب قام بالأمر ذاته خلال مشاركته ضد هولندا في يورو 2004، حيث كان يبلغ 19 عامًا و146 يومًا، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على موقع “تويتر”.

كرواتيا ضد إسبانيا:

ولعبت كرواتيا ضد إسبانيا على ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من “يورو 2020″، وانتهت المباراة بفوز الماتادور بنتيجة 5/ 3 في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وينتظر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الفائز من مباراة فرنسا ضد سويسرا، لمواجهته ضمن منافسات الدور ربع النهائي من “يورو 2020″، وتُشير النتيجة إلى تقدم الديوك بهدفين مقابل هدف عند الدقيقة 60.

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