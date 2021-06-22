مباراة Argentina vs Paraguay تُحفز نجوم التانغو

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو منتخب التانغو خلال مباراة Argentina vs Paraguay التي أُقيمت، فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 “كأس أمريكا الجنوبية”.

Argentina vs Paraguay:

ونجح منتخب التانغو في حسم مباراة Argentina vs Paraguay ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2021، لصالحه بهدف دون رد سجله أليخاندرو جوميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتصدر مجموعته في بطولة كوبا أمريكا، ويضمن التأهل إلى الدور التالي رسميًّا، يليه منتخب تشيلي الأول لكرة القدم برصيد 5 نقاط من 3 مواجهات، ثم باراغواي بـ3 نقاط من مواجهتين فقط.

الفوز يُحفز نجوم التانغو:

وجاء فوز التانغو في مباراة Argentina vs Paraguay ليمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار؛ وحصد لقب كوبا أمريكا الغائب عن خزائنه منذ عام 1993، حيث إنه الانتصار الأول على باراغواي منذ نسخة عام 2015.

وشهدت المباراة تحقيق قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي لرقم قياسي من حيث عدد مرات الظهور مع التانغو، بعدما وصل إلى 147 مباراة دولية، وهو الرقم القياسي المسجل باسم خافيير ماسيكرانو.

كما منحت مباراة Argentina vs Paraguay رقمًا مميزًا لمنتخب التانغو بقيادة ليونيل سكالوني، حيث إنه نجح في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة رقم 16 على التوالي، ويطمح لمواصلة التألق والحفاظ على هذه السلسلة لأطول فترة.

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