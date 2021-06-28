مباراتان اليوم في ثمن نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تتواصل الإثارة في دور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” حيث تُقام اليوم الاثنين مباراتان غاية في القوة والمتابعة الجماهيرية.

توقيت مباراتي اليوم في يورو 2020

وستُلعب المباراة الأولى بين منتخبي كرواتيا وإسبانيا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

أما اللقاء الثاني فسيكون بين منتخبي فرنسا وسويسرا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب آرينا ناسيونالا في العاصمة الرومانية بوخارست.

مواجهات نارية منتظرة في دور الثمانية

يذكر أن الفائز من مواجهة كرواتيا وإسبانيا، سيواجه الفائز من مباراة فرنسا وسويسرا في دور الثمانية يوم الجمعة القادمة.

وتُختتم مباريات دور الـ16 بلقاء بين إنجلترا وألمانيا غدًا الثلاثاء في السابعة مساءً، بينما تلعب السويد مع أوكرانيا في نفس اليوم وفي تمام الساعة العاشرة مساءً. جدير بالذكر أن منتخب هولندا ودع بطولة اليورو بعد الخسارة من التشيك بثنائية دون مقابل، بينما فازت بلجيكا على حامل اللقب في 2016، المنتخب البرتغالي بهدف دون رد. وتأهل حتى الآن لدور الثمانية كل من الدنمارك وإيطاليا والتشيك وبلجيكا.

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