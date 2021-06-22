متحدث الدفاع يستقبل الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية

المواطن - الرياض

استقبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.

زيارة المسؤول العراقي

وكان مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء الركن سطم بن فارس بن طوالة، استقبل يوم أمس بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الزبيدي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في الشأن الإعلامي لما يخدم القوات المسلحة للبلدين الشقيقين.

عقب ذلك استمع الناطق الإعلامي والوفد المرافق له لإيجاز عما تقدمه إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة من خلال الجهود المبذولة وما تملكه من إمكانيات لتعزيز كافة الجوانب الإعلامية في القوات المسلحة.

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