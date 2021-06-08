متخصص في الأمن السيبراني: تعطل المواقع هجمة لحجب الخدمة

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توقع عبدالرحمن الكناني المختص في الأمن السيبراني، أن يكون السبب في تعطل مواقع الإنترنت في العالم هجمة لحجب الخدمة.

فيديو | عبد الرحمن الكناني مختص في #الأمن_السيبراني لـ #نشرة_النهار: تعطل مواقع الإنترنت في العالم احتمال كبير أن تكون هجمة "حجب الخدمة"#الإخبارية pic.twitter.com/REAhLvCzUF — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 8, 2021

الأمن السيبراني وسر تعطل المواقع:

وقال عبدالرحمن الكناني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الإخبارية نت، شركة فاستلي تعمل على إصلاح العطل وتؤكد عودة الخدمة الساعة العاشرة تقريبًا بتوقيت جرينتش.

وتابع: “الشركة أكدت أنها في تواصل مستمر للتحقيق والوصول للأسباب الرئيسية للأزمة، منوهًا بأن العطل أصاب معظم المواقع الإخبارية الشهيرة حول العالم.

وأكمل: “حتى الآن طبقًا لتصريحات الشركة يبدو أن الخطأ تقني أو المشكلة تقنية، مردفًا: “الشركة لم توضح بشكل صريح حتى الآن سبب العطل”.

وتعرضت شركة فاستلي الأمريكية للخدمات السحابية لتعطل ضرب العديد من المواقع الإخبارية حول العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

شركة فاستلي:

وتشغل شركة فاستلي شبكة لتوصيل المحتوى تقوم بدفع البيانات بسرعة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من مساعدة المستخدمين على التسوق الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفاستلي واحدة من الشركات التي تقدم خدمات عالية المستوى لاستضافة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتستخدمها مؤسسات كبرى لضمات خدمة الملايين من المستخدمين في وقت واحد، وبدلًا من وضع كل محتوى الموقع الإلكتروني في مجموعة واحدة من الخوادم في مكان واحد، وتقوم فاستلي بوضع البنية التحتية السحابية في العشرات من المواقع للسماح للمستخدمين بالتحميل من الخادم الأقرب إليهم.

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